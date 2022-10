Alan Rick percorre municípios para agradecer votos e fazer campanha para Bolsonaro

O senador eleito Alan Rick (União Brasil), licenciado do mandato de deputado federal, começou a percorrer os municípios para agradecer os votos e o empenho daqueles que trabalharam na campanha no interior do estado. Os primeiros municipíos visitados nesta segunda-feira, 17/10, foram Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard. O parlamentar, que é um dos coordenadores de campanha de Bolsonaro neste segundo turno, tem ressaltado a importância da reeleição do presidente Jair Bolsonaro em todas as agendas.

“São agendas simbólicas porque é impossível chegar a cada uma das mais de 154 mil pessoas que me confiaram o voto. Mas eu e a minha equipe sabemos da importância de fazer esse agradecimento e em todas as reuniões tenho levado o pedido do presidente para conquistarmos os indecisos, convencer os amigos, parentes a irem votar porque o nível de abstenção é, historicamente, maior no 2º turno. A missão é batermos os 70% dos votos válidos no Acre”. – disse o parlamentar.

O senador eleito com 154.312 votos em todo o estado também usou as redes sociais e espaços em TV’s e rádios para agradecer aos eleitores.

Alan Rick licenciou-se do mandato de deputado federal por 120 dias para se dedicar a campanha e só reassumirá em novembro.