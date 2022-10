Alan Rick vota ao lado da esposa e filho: “A expectativa é a melhor possível”

O candidato favorito nas pesquisas ao Senado no Acre, Alan Rick chegou acompanhado da esposa, Michele Miranda e o filho para votar na Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha.

Caminhando com serenidade e cumprimentando as pessoas, Alan votou no final da manhã deste domingo (2).

Após a votação em falou com a imprensa. “A expectativa é a melhor possível, trabalhamos muito, mostramos o nós sonhamos para o Acre, mostramos as nossas propostas, sempre com muita alegria”, disse.

“Visitamos todos os 22 municípios do Acre e recebemos o carinho e o apoio da população. Tenho certeza daqui a pouco vamos estar celebrando essa vitória”, complementou o candidato.