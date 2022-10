Altar fica intacto após parede de sobrado cair e destruir casa vizinha; veja fotos

O temporal que atingiu diversas cidades de Mato Grosso do Sul, no início da noite de quinta-feira (20), deixou rastros de destruição, inclusive em Campo Grande. No bairro Amambai, a parede de um sobrado em construção caiu sobre a casa da diarista, Maria Ivanir de Souza, de 62 anos. A casa ficou destruída, porém, em um canto da sala, o altar da idosa permaneceu intacto.

“Quando o meu genro iluminou eu vi os meus santos todos no lugar e nada mais no lugar. Eu falei: ‘está vendo como Deus é o meu pai poderoso?’. Só Ele acima da minha cabeça”, comenta a diarista.

Sala ficou destruída. — Foto: AlyssonMaruyama/TVMorena

Era para Maria Ivanir estar em casa, porém devido à forte chuva, a diarista saiu mais tarde do serviço e perdeu o ônibus. Em um dia comum, a idosa estaria na residência cuidando dos netos. “Eu nasci de novo. Não era o meu dia, Deus me defendeu. Eu até saí mais tarde do serviço, aconteceu tudo com os ônibus para eu chegar esse horário, depois que já tinha acontecido tudo”, diz.

Pela janela, Maria Ivanir olha o interior destruído da própria casa. — Foto: Maxsandro Martins/TVMorena

Para a diarista, não foi fácil ver o resultado de anos de trabalho destruído. “Cheguei cansada do serviço, vim pensando no ônibus lotado e com chuva: ‘vou chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e vou deitar, como sempre’. Cheguei, cadê? Não tinha mais nada”, relata Maria Ivanir.

O telhado da residência caiu sobre os móveis, destruindo o que estava na casa. Em um canto da sala, o altar de Maria Ivanir permaneceu intacto. “Perdi tudo, acabou tudo. Não sobrou quase nada, só sobrou os meus santos”, afirma a diarista.

Parte da parede que despencou sobre a casa da diarista. — Foto: MaxsandroMartins/TVMorena