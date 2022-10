Alysson Bestene volta ao cargo na Segov, e Gladson publica novas mudanças no Governo; confira

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (6) uma série de exonerações a pedido e novas nomeações na estrutura do governo.

São pouco mais de 10 decretos assinados nas primeiras páginas.

Entre as nomeações, está a do odontólogo Alysson Bestene, que havia saído do governo, mas retorna para o cargo de Secretário Extraordinário de Assuntos Governamentais (Segov).

Alysson é braço direito de Gladson dentro do governo.

Além de Alysson, a gestora Williane de Souza Ferreira foi nomeada para o cargo de diretora na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC).

Outras nomeações vão de CEC 2 a CEC 6 em diversas secretarias do Estado. Confira as primeiras páginas!