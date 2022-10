Amante mata marido da companheira com facada no pescoço após agressão

De acordo com o registro policial, a esposa e o amante estavam conversando, quando o marido chegou e chamou os dois para ir comer espetinho. Durante o trajeto, Rosemir deu um tapa no rosto da companheira.

Segundo a polícia, o amante não gostou da agressão e os dois começaram uma briga. No meio da confusão, o suspeito pegou uma faca, gritou que Rosemir não podia bater na esposa e o atacou. A vítima foi atingida no pescoço e no peito, chegou a correr para se salvar, mas caiu no quintal e morreu antes da chegada do socorro.