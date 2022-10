Ambição e trapaças: série mostra Silvio Santos diferente do que reina na TV

“O Rei da TV”, série que mostra a trajetória do apresentador e empresário Silvio Santos, 91, estará disponível na plataforma Star+, do grupo Disney, no dia 19 de outubro. A obra traz um protagonista diferente do que é apresentado ao público há décadas no SBT.

Splash teve acesso aos três primeiros episódios da produção, que passa por fases distintas da vida de Silvio: do início como vendedor ambulante até os problemas com a voz enfrentados pelo apresentador em 1988.

Além de um revolucionário apresentador diante do crescimento do marketing e do nascimento da TV brasileira, “O Rei da TV” também apresenta um Silvio ambicioso, apresentando decisões questionáveis do empresário por trás das câmeras.

Segundo os produtores, a série mistura fatos reais com ficção e não tem compromisso de ser uma produção documental. A rede de Silvio Santos não vai se manifestar. “Por ser obra não autorizada, o SBT não vai se manifestar”, disse a emissora, procurada por Splash.

Protagonizada por José Rubens Chachá (Silvio em 1988), Mariano Mattos Martins (Silvio jovem), Guilherme Reis (Silvio adolescente) e Leona Cavalli (Íris Abravanel), a série também mostra como o apresentador conduzia as relações familiares, incluindo os conflitos com a primeira esposa, Maria Aparecida Vieira (Roberta Gualda).

Em conversa com Splash, o diretor Marcus Baldini e o produtor Caio Gullane afirmam que não se trata de uma série documental. A dupla falou sobre qual será a visão Silvio Santos e membros da família Abravanel diante da produção.

“Silvio vai achar um sucesso. Ele tem dimensão da própria história e como ela atrai as pessoas. Tivemos muito cuidado para criar uma boa dramaturgia, sem recorrer aos elementos de apelo fácil. É um conteúdo que entretém e traz reflexão”, analisa Caio.

“Silvio Santos, como grande homem do entretenimento, vai compreender o caminho que tomamos em cada episódio para cantar a história”. Caio Gullane

Por trás das câmeras

A série mistura ficção com fatos sem apresentar ao público o que é falso. Entre as situações retratadas estão negociações com argumentos falsos, um desentendimento com Gugu Liberato e uma suposta “trapaça” envolvendo Manoel da Nóbrega.

“Silvio Santos é uma pessoa com a vontade de vencer no sangue. […] Tem muito suor por trás. A ousadia de acreditar, dar passos e arriscar tudo a cada tentativa. Essas coisas são de quem está sempre lutando pela sobrevivência. É uma força motriz”, diz Marcus.

Caio Gullane acredita que, em razão do trabalho árduo, Silvio conseguiu aproveitar as oportunidades em um Brasil que ainda “criava regras” quando o assunto é comunicação.

“É um grande desafio mostrar como ele foi plural e chegou em um modelo de TV muito específico. A gente sempre quis mostrar as contradições que existem em um personagem, um indivíduo com tantos papéis como Silvio”, afirma o produtor.

Principais desafios

A série passa por quase cinco décadas ao apresentar detalhes da vida de Silvio Santos. A forte presença do rádio, dos circos itinerantes e a chegada da TV no Brasil são marcos presentes nos primeiros episódios.

“É uma série sobre o Silvio, mas não feita pelo SBT. É um olhar de outro canal sobre o personagem”, destaca Marcus Baldini.

“As pessoas misturam. Acham que você faz uma série sobre o Silvio Santos e automaticamente concorda com tudo o que ele faz. Ou que terá uma linguagem mais novelesca, mexicana, porque o SBT é assim. A série tem muitos gêneros. Há suspense, um pouco de comédia e coisas mais escrachadas”.

Marcus, que também dirigiu o sucesso “Bruna Surfistinha” (2011), confia que as pessoas se surpreenderão positivamente com o resultado.

O elenco da série também é composto por Emílio de Mello, Leandro Ramos, Paulo Nigro, Larissa Nunes, Cássia Damasceno, Bárbara Maia, Elisa Romero, João Campos, Celso Frateschi, Roberta Gualda, Claudio Marcio, Gui Santana, André Abujamra e outros artistas.