Anderson Leonardo, do Molejo, é diagnosticado com câncer

Anderson Leonardo, cantor do Grupo Molejo, de 50 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer na noite desta quinta-feira, 13. O anúncio foi feito por meio de uma publicação compartilhada no Instagram oficial do grupo, assim como no perfil pessoal do artista.

De acordo com o comunicado, Anderson foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer) e o artista já está em tratamento. Além disso, é ressaltado que todos seus compromissos e agendas com o Molejo serão mantidos.

“Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui”, complementa a nota.

Diversas celebridades se manifestaram ao saberem da notícia, desejando saúde a Anderson e dizendo que seguem rezando para que tudo dê certo.