O ex-campeão do UFC Anderson Silva, também conhecido como Spider, volta aos ringues neste sábado (29), para uma luta de boxe. O combate acontece na Arena Gila River, em Phoenix, nos Estados Unidos.

Com 47 anos, Anderson Silva enfrente o Youtuber e também pugilista, Jake Paul. Com 25 anos, o americano é considerado favorito pelas casas de apostas, possuindo 5 vitórias na sua curta carreira no boxe e está invicto até o momento.

Você acompanha a luta através do canal Combate, na TV fechada.