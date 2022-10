Anitta desabafa após 1º turno das eleições: “Nação triste e adoecida”

“É muito triste o que estamos vivendo hoje. Independente do resultado das eleições, ninguém sairia inteiramente vencedor, pois uma nação dividida é uma nação em guerra. Uma nação em guerra é uma nação triste e adoecida. Famílias, amigos, amores se desfazendo por guerras políticas das quais nós, população, conhecemos tão pouco que nem temos consciência se somos parte da peça do teatro ou se estamos assistindo à peça”, desabafou.

Mesmo voto

Anitta, que declarou seu voto em Lula (PT) no primeiro turno ainda idealiza “um mundo perfeito” para que cada um respeite a opção do voto do outro. “Eu quero voltar no tempo onde não precisava assistir famílias que se amam pararem de se falar, de se amar, de se admirar por questões políticas. Eu queria voltar no tempo onde as agressões, intolerâncias, medo e xingamento não eram rotineiras e corriqueiras sob a “alegação” de razão política. Isso é tudo tão triste. Não tem mais a ver com política. Virou questão de respeito básico ao outro. Compaixão, senso coletivo. Eu não quero mais assistir isso”, revelou a artista.

Ao final do desabafo, a Girl From Rio usou a hashtag Lula 13 para reforçar seu posicionamento político. Confira as publicações: