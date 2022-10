Anos 2000: confira 12 peças-chave para aderir à tendência da moda

Vem conferir!

Calças e saias de cintura baixa, bolsa com alça curta – que lembra o modelo Baguette da marca italiana Fendi –, top cropped e óculos tamanho giga. Peças como essas poderiam ter saído do guarda-roupa de Lindsay Lohan no começo do milênio ou dos looks postados pelas influencers mais famosas do TikTok e do Instagram.

A sigla Y2K vem do inglês “year 2 thousand” e significa anos 2000. A “nova” tendência resgata não apenas as peças que foram hits no começo do milênio, mas também a música, o cinema e a cultura de forma geral.

@gabriellakirsten/Instagram/Reprodução A geração Z, que era criança nos 2000, resgatou com força os códigos estéticos do começo do milênio

@letticiamunniz/Instagram/Reprodução Calça de cintura baixa e bolsas de tamanho mini são peças chave da trend 2YK

@isamarins/Instagram/Reprodução Blusas justas, conhecidas como “baby look”, também são a cara da nova tendência! Assim como os óculos com lentes coloridas

@by.regiina/Instagram/Reprodução Alguns detalhes fazem a diferença no look: pense em lenços amarrados na cabeça e calcinha aparecendo

A tendência Y2K mostra que a máxima de que tudo volta na moda é verdade. Se você guardou alguma das peças acima, é hora de usá-las. Caso não, nada temas! O quadro Vitrine M Fashion trouxe uma curadoria certeira de 12 itens de roupa e acessórios.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!