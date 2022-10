Anunciado novo salário mínimo de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica; veja o novo valor

Atualmente, uma grande parcela da sociedade recebe uma quantia com base no valor do salário mínimo nacional. De acordo com levantamentos oficiais, aproximadamente 36,5 milhões de pessoas recebiam um salário mínimo até março de 2022, entre os cidadãos com e sem carteira assinada. Nesse sentido, esse valor é definido como a quantia mínima necessária para que o trabalhador consiga sobreviver.

Além disso, vale destacar que o salário mínimo também serve de referência para diversos benefícios, como, por exemplo, as aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o abono salarial PIS/PASEP.

Dessa forma, como a maioria dos brasileiros sabem, todos os anos o valor do salário mínimo passa por reajuste para que os trabalhadores, no mínimo, não percam o seu poder de compra. Isso corre, sobretudo, por conta do avanço da inflação. Assim, para que os cidadãos não fiquem no prejuízo, o Governo concede o aumento conforme o índice de inflação nos últimos 12 meses.

O salário mínimo nacional atual é de R$ 1.212. Contudo, o Governo já realiza previsões para o próximo ano de 2023, conforme informações oficiais. Vale a pena lembrar que o reajuste é previsto pela Constituição Federal, cujo texto determina que a correção salarial não pode ficar abaixo da inflação.

Salário mínimo poderá ter novo valor

Neste mês de outubro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou uma nova previsão da inflação para o ano de 2022. Um reajuste para 6%. Na prática, este novo número pode significar uma mudança considerável no bolso dos trabalhadores brasileiros durante o ano de 2023, já que este patamar pode influenciar o salário mínimo.