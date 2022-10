Ao ContilNet, Gladson desabafa sobre Rocha: “Aguentei calado, dormindo com o inimigo”

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (4), o governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas) falou sobre sua relação com o seu atual vice, Wherles Rocha.

Os dois já têm um relacionamento estremecido desde o início da gestão, durante os quatro anos Rocha fez diversas denúncias contra Gladson, acusando-o de corrupção e neste pleito, candidatou-se a deputado federal, mas com pouco mais de 5,3 mil votos, não se elegeu.

Questionado pelo jornalista Everton Damasceno, o governador reafirmou que ele e Rocha não se relacionam e lamentou a conduta dele durante esses anos.

“Não tem relação. Não existe relação. Eu quero que esse cara… O maior mal que desejo a essa cara é que seja muito feliz depois que voltar de Manacapuru. Vou repetir: depois que voltar de Manacapuru… para você provar do seu veneno, quero que seja muito feliz. E quero mais ainda: ele vai ser vice-governador até o dia 31 de dezembro. Aguentei tudo calado, dormindo com o inimigo todo o tempo. Espero que ninguém faça com ele o que ele fez com minha família”, destacou.

Sobre sua nova vice, a senador Mailza Gomes, que é sua suplente no Senado, foi só elogios.

“A Mailza é como se fosse um porto seguro meu, ela não queria ser vice, queria insistir no Senado e quando eu fiz o convite nem esperava um sim. Mas eu me sinto seguro e ela vai governar comigo, não vou tratar a vice para tirar foto, vamos dividir os problemas para resolvermos juntos. Eu não acredito que vou ter um problema com a Mailza, e ela vai ter um papel fundamental na ampliação do serviço social que as igrejas fazem”, disse.

Confira a entrevista completa: