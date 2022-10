Ao lado de Tereza Cristina, Bolsonaro declara neutralidade na disputa ao governo de MS; veja vídeo

“O fato de ter disseminado o vídeo ao lado de Tereza Cristina reforça a parceria do presidente com a candidatura de Eduardo Riedel (PSDB), já que a senadora eleita foi a fiadora da aliança pró Riedel em Mato Grosso do Sul, e foi aliada de primeira hora do candidato, tendo acompanhado Riedel pelo Estado em todo o primeiro turno das eleições”, afirmou.