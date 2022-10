Ao lado de Zema e de pastor condenado, Bolsonaro pede votos; VÍDEO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de comício na manhã desta quarta-feira (12) em Minas Gerais ao lado do governador reeleito Romeu Zema (Novo) e do pastor Valdemiro Santiago, ex-bispo da Igreja Universal e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Em breve discurso, Bolsonaro repetiu suas posições contra a descriminalização do aborto, das drogas e contra a discussão sobre ideologia de gênero.

Ele também voltou a dizer que a gasolina no Brasil é uma das mais baratas do mundo, apesar de não fazer comparações com o salário mínimo em outros países. E mencionou o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, sua principal bandeira de campanha —o Orçamento de 2023 não prevê a continuidade deste recurso.

“O Brasil é um país abençoado com uma das gasolinas mais baratas do mundo, com auxilio para o povo sofrido de R$ 600, onde há pouco tempo começava com R$ 40 o Bolsa Família”, disse Bolsonaro.

Ele compareceu à inauguração de um tempo da igreja de Valdemiro Santiago que, recentemente, teve 15 condenações em menos de 30 dias em primeira instância pelo Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo e relacionadas a dívidas com proprietários de imóveis alugados pela instituição.

Segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 10 milhões de eleitores, Minas Gerais é peça-chave nas campanhas de Bolsonaro e de Lula. O petista esteve em ato em Belo Horizonte no fim de semana e o presidente já havia feito evento na semana passada.

Lula venceu o primeiro turno em Minas Gerais com 48,29% dos votos, ante 43,60% do adversário. Dois dias depois, no entanto, o presidente conseguiu o apoio de Zema, que já disse que vai usar a máquina do estado para mobilizar os prefeitos em favor de Bolsonaro.

Minas Gerais tem a tradição de refletir os resultados nacionais da corrida presidencial. Proporcionalmente, Lula e Bolsonaro tiveram no estado a mesma votação que o resultado final do Brasil.