Ao votar em Bolsonaro, Duarte diz que essa eleição é a mais importante do século

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) votou no início da manhã deste domingo, 30, no colégio Lato Sensu.

Eleito deputado federal pelo Acre, com 14.552 votos, Duarte afirmou estar confiante na reeleição de Bolsonaro, por ser a melhor opção para o Acre e o Brasil.

“Essa é a eleição mais importante do século. O Congresso está pronto para ajudar Bolsonaro a fazer o melhor governo da história do Brasil, e acredito que os acreanos e a maioria dos brasileiros não vão desperdiçar essa oportunidade. Tivemos no primeiro turno a eleição de ampla maioria de deputados federais e senadores alinhados com o presidente, isso é fundamental para a governabilidade do Brasil. No Acre, além do governador, a maioria da bancada acreana é aliada do presidente. Reeleito, Bolsonaro continuará ajudando ainda mais o nosso estado”, afirmou Roberto Duarte.