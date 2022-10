Ao votar, Mailza pede que acreanos compareçam às urnas

A senadora e vice-governadora eleita Mailza (Progressistas-AC) votou na manhã deste domingo, 30, em Senador Guiomard, sua cidade de origem politica.

Acompanhada da filha caçula Theodora, Mailza chegou na escola Modelo – seu local de votação – por volta das 11h e cumprimentou amigos e apoiadores.

Após votar em Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, Mailza falou com a imprensa, ressaltou a importância destas eleições e pediu que os acreanos compareçam às urnas.

“Pela democracia do nosso Brasil, espero que os acreanos e os brasileiros tenham refletido sobre o voto de hoje e não deixem de comparecer às urnas. A gente do Acre sabe o que é melhor: presidente Bolsonaro, grande aliado do nosso governador Gladson Cameli. Ele reeleito vai continuar ajudando nosso estado” destacou a parlamentar.