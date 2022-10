Ao votar, Petecão diz que fez campanha mais bonita: “Se der certo ou não, a gente toma uma”

O candidato Sérgio Petecão (PSD) foi o terceiro postulante ao Governo a votar na manhã deste domingo (2), na Escola Maria Angélica, no 2º Distrito de Rio Branco.

Acompanhado do prefeito Tião Bocalom e da candidata ao Senado, Vanda Milani, o político disse que fez a campanha mais bonita e que estará no 2º turno.

“Fizemos a campanha mais bonita e tudo o que estava ao nosso alcance, de forma muito organizada. Agradeço o povo do Acre por tudo o que nos proporcionou até aqui. Está nas mãos do povo”, afirmou.

“Nós estamos no 2º turno, com certeza. Vamos aguardar. Os adversários jogaram de forma muito suja, com pesquisas mentirosas. Daqui a pouco vem o resultado. Hoje é o dia da verdadeira pesquisa. Se ganhar ou não, a gente toma uma”, finalizou.