Aos 59 anos, eleitor é um dos primeiros a votar no Acre: “As urnas são um segredo só”

Na fila antes de abrir a seção, o eleitor Mairton Silva, 59 anos, foi um dos primeiros a votar em Rio Branco, no Acre. Ele conversou com a reportagem de ContilNet e falou sobre a importância de participar do processo democrático da escolha dos representantes políticos.

Considerando crucial o ato de votar, Mairton decidiu procurar a sua seção cedo. “Vivemos um momento muito especial, para que a democracia possa ser fortalecida cada vez mais. Por isso que nós temos que votar e escolher o certo ou o errado, ninguém sabe, mas o certo é votar e procurar escolher o certo, pra depois ter um bom resultado”, disse.

Ele acredita que as eleições no Acre e também no Brasil vão para o segundo turno. “Eu acho que dá segundo turno, mas as urnas são um segredo só, ninguém sabe.”

