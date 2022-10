Aos 63 anos, cantora Gretchen nega rumores de gravidez

Gretchen virou assunto nas redes sociais no último sábado (29/10), após publicar uma foto onde Esdras de Souza, seu marido, aparece com as mãos em sua barriga, levantando suspeitas de uma possível gravidez. “Olhando sempre para frente. Para o futuro. Sempre juntos e na mesma direção. Bom dia”, escreveu a artista na legenda do clique.

Com isso, surgiram vários questionamentos nas redes sociais sobre a gravidez. A cantora, no entanto, negou a situação e falou sobre a impossibilidade. “Tenho 63 anos e há 10 estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível, mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose”, disparou a famosa. Leia a matéria completa no TV Foco.