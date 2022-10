Aos 95 anos, morador de Brasília faz questão de votar: “Todo feliz”

Neste domingo (2/10), no primeiro turno das eleições de 2022, aos 95 anos, um morador da Asa Norte, região administrativa do Distrito Federal, fez questão de sair de casa para votar. Hélio Mouta, mesmo em uma cadeira de rodas, foi até a zona eleitoral para participar do pleito.

Acompanhado dos parentes, ele conseguiu acessar a urna sem problemas. A filha Maria Tereza Mouta, 65, afirma que Hélio estava ansioso para votar. “Desde o início do ano, ele perguntava todo dia se estava perto do dia do pleito”, diz. Segundo ela, a questão da acessibilidade foi tranquila. “Quando chegamos, viram ele que é cadeirante e ele nem entrou na fila, passou na frente. Foi prioridade”, disse. Após votar, Hélio “saiu todo feliz” da urna, de acordo com a filha. Ela comenta que a família como um todo é politizada por causa de Hélio. Tereza conta que o pai sempre ensinou a ela e aos irmãos sobre a importância de participar das eleições e exercer o direito ao voto. “Temos uma irmã que veio de Portugal só para votar aqui. E ela já tem mais de 70 anos, ou seja, não seria obrigada. Mas todos nós perpetuamos esse ensinamento dele”. Hélio chegou em Brasília em 1967 e fez parte da primeira turma de advogados formados pelo Ceub, quando o centro universitário ainda era localizado na L2 Sul.