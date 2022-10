Apesar de decisão judicial, Longo diz que convocação de bombeiros foi facilitada por Gladson

O deputado estadual Pedro Longo (PDT) destacou a convocação dos 249 novos convocados no concurso do Corpo de Bombeiros, que foi feita pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (24).

Longo, que é líder do Governo na Assembleia Legislativa, disse em seu discurso na Casa, nesta terça-feira (25), que apesar de ser uma decisão judicial, esse já era um desejo de Gladson.

“Embora tenha sido fruto de uma decisão judicial, foi facilitada e acordada mesmo cabendo recursos em várias instâncias, pois era uma demanda justa, que o Governo queria fazer, mas havia restrições e dessa forma conseguiu fazer. E essa brava corporação que era desfalcada, passa a contar com esses 249 integrantes”, disse.

“Ganho para o Estado e sensibilidade do governador”, completou.