Aplicativos que prometem pagar via Pix: até quanto é possível ganhar?

Hoje em dia, muitos apps prometem pagar via Pix. Se você costuma procurar alternativas para ganhar dinheiro na internet, provavelmente, já se deparou com plataformas que afirmam “pagar imediatamente” ou aplicativos que dizem trazer “saques na hora no Pix”. Por isso, vale a pena refletir: será que esses apps pagam de verdade? Afinal de contas, muitos aplicativos de micro tarefas falham em cumprir suas promessas de pagamento.

Sendo assim, o povo quer saber: como encontrar aplicativos que pagam de verdade em 2022? Uma dica essencial é sempre desconfiar de plataformas que prometem lucros rápidos e expressivos. Afinal de contas, o objetivo dos apps é oferecer pagamentos pequenos pelas contribuições dos usuários, não deixá-los ricos ou servir como fonte principal de renda. Com isso em mente, confira abaixo alguns aplicativos que prometem pagar via Pix e veja se são confiáveis.

Disponível na Play Store, o app Receba Pix Assistindo já conta com mais de 100 mil usuários ativos, o que comprova sua grande popularidade. Como o próprio nome já indica, o aplicativo oferece recompensas para usuários que assistem vídeos (normalmente anúncios e propagandas).

Além disso, os inscritos podem ganhar dinheiro realizando outras atividades simples, como jogar games e compartilhar o link de indicação. Como o valor mínimo de saque é de 1 centavo (segundo os prints da plataforma), não é preciso se esforçar muito para garantir os pagamentos.

Até o momento, o Receba Pix Assistindo está disponível como app em desenvolvimento. Por isso, as avaliações de usuários e comentários de inscritos ainda não foram liberadas. Sem esses relatos, é impossível saber se o aplicativo realmente cumpre suas promessas de pagamento.

Se você deseja baixar o Receba Pix Assistindo e tentar a sorte na plataforma, basta acessar https://play.google.com/store/apps/details?id=receba.pix.assistindo

O PixMania é outro aplicativo que promete pagar via Pix para os usuários. Para ganhar dinheiro, os usuários devem conferir as atividades da plataforma e cumprí-las em troca de pagamentos reais. As tarefas envolvem baixar aplicativos, jogar games (como o da roleta) e responder pesquisas remuneradas.

A cada tarefa completada, os usuários recebem uma quantidade determinada de pontos, que deve ser acumulada até atingir o valor mínimo de saque. Para sacar R$ 5 (o valor mínimo), os inscritos devem juntar 10 mil pontos. O app também paga em moedas e diamantes de jogos virtuais.

Na Play Store, o PixMania garantiu a nota 4.4 (em 5), considerada mediana. Nos comentários, os usuários revelam que o aplicativo paga de verdade – mas reclamam de problemas para contabilizar os pontos e dificuldades para atingir o valor mínimo de saque.

Para quem gosta de ganhar dinheiro jogando games, o Bubble Pix é uma boa opção. Disponível somente na Play Store, o aplicativo já foi baixado por mais de 100 mil pessoas. O app utiliza o clássico modelos dos apps de tarefas/jogos: os usuários ganham pontos nos games da plataforma, e eventualmente, solicitam os pagamentos.

Criado pela empresa Sweet Media (responsável por populares apps do Google Play), o Bubble Pix é um simples jogo de combinação. Nele, o objetivo dos usuários é colocar bolhas iguais uma do lado da outra, e aí, eliminá-las da tela. O game só termina quando todas as bolhas são estouradas (ou quando terminam as possibilidades de combinação).

Atualmente, o Bubble Pix está com a nota 4.1 (em 5) na Play Store. Segundo os usuários, o aplicativo já foi bom, mas após uma atualização recente, ficou extremamente difícil atingir o valor mínimo de saque. Nesses relatos, a equipe do app responde os usuários e afirma que uma solução será apresentada em breve.

Se você deseja baixar o Bubble Pix e tentar a sorte na plataforma, basta acessar https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SWEETMEDIAMARKETINGLTDA.BubblePix

Outro aplicativo do Google Play que promete oferecer pagamentos via Pix para os usuários é o Go Pix. A plataforma é uma relativa novidade na loja de apps para celulares com o sistema operacional Android, com cerca de 10 mil usuários ativos.

Segundo a página oficial do app, os usuários têm 3 possibilidades para ganhar pontos, e a partir daí, solicitar os saques: fazer check-in diário no app, jogar games e compartilhar o link de indicação. Seja como for, o valor mínimo de saque parece ser muito baixo, o que indica que os usuários não precisam fazer muito esforço para ganhar dinheiro.

Como o Go Pix ainda é uma novidade na Play Store, as avaliações de usuários não foram reveladas. Logo, não sabemos se o aplicativo realmente cumpre suas promessas de pagamento.

Se você deseja baixar o Go Pix e tentar a sorte na plataforma, basta acessar https://play.google.com/store/apps/details?id=gopix.ganhe.dinheiroextra

Com mais de 50 mil downloads, o aplicativo CashPix chama a atenção dos usuários brasileiros. Disponível na Play Store, a plataforma conta com várias possibilidades de geração de ganhos. Os usuários podem lucrar respondendo pesquisas remuneradas, acessando o app diariamente, jogando games e baixando aplicativos terceirizados.

Como os pagamentos são realizados via Pix, caem automaticamente na conta dos usuários. O valor mínimo de saque é de R$ 5, e para solicitar a transferência, os inscritos devem acumular 10 mil pontos. Também é possível lucrar compartilhando o link de indicação.

Além de pagar via Pix, o CashPix promete transferências via PayPal e outros tipos de prêmios, como Diamantes do Free Fire. Na loja de apps, o CashPix garantiu a nota 4.1 (em 5), considerada mediana.

No entanto, os comentários de usuários indicam que o aplicativo realmente cumpre suas promessas de pagamento! As reclamações envolvem problemas pontuais (como instabilidade) e a dificuldade para alcançar o valor mínimo de saque.

Se você deseja baixar o CashPix e tentar a sorte na plataforma, basta acessar https://play.google.com/store/apps/details?id=cashpix.app