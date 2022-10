Após 45 dias de campanha, Dr. Thor Dantas comemora crescimento da candidatura

Às vésperas das eleições 2022 chega ao fim uma campanha que durou 45 dias. Foi esse o tempo que os candidatos tiveram para apresentar de forma real as suas propostas, mas a vida de dedicação deve ser considerada bem além desse curto período.

O Dr. Thor Dantas (PSB) viu na política uma forma de fazer mais do que fez nos 25 anos que dedicou à medicina no Acre, tendo papéis importantes não só ao salvar incontáveis vidas, mas também na dedicação de melhorar a saúde do Acre. Pela primeira vez se candidatou a um cargo eletivo e disputa uma vaga de deputado federal.

Mas a candidatura é resultado de muitos anos de intenso trabalho na vida pública. Foi diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco, da Fundação Hospitalar, atuou no Serviço de Assistência Especializada (SAE) e no transplante de fígado, é professor universitário há 20 anos, tendo ajudado a implantar o curso de medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac) e Uninorte.

Durante a pandemia, além de atuar nas unidades de terapia intensiva, integrou o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que foi fundamental para nortear as ações do Estado com base nos conhecimentos científicos.

A sua candidatura cresceu, foi acolhida e recebeu o apoio de muitos. Nos últimos dias as manifestações em favor de seu nome para a Câmara Federal foram inúmeras. Isso é consequência de sua postura ética, dedicada e também do espírito de renovação que seu nome provocou nas pessoas que estão cansadas da velha política.

“Todos estão com vontade de votar em alguém que seja novo na política – estão cansado(a)s das mesmas caras de sempre – que seja competente e honesto e muitos, mas muitos mesmo, querem alguém que dedique seu mandato à saúde, reconhecida como a principal necessidade de todo mundo! Por isso, nossa candidatura experimenta um crescimento grande e sustentado desde seu início – e muito acelerado nessa reta final!”, afirma Dr. Thor nessa reta final que é decisiva para o eleitor.

Vejo que estamos em um momento muito grave, tanto no Acre quanto no Brasil, com problemas muito difíceis de resolver: na saúde, na educação, na segurança, na economia e na própria política. Como todos os problemas precisam da política para serem resolvidos, precisamos melhorar seu nível, trazendo cada vez mais, boas pessoas para dentro dela. Só assim é possível mudar”, completou o candidato.

Dr. Thor fez uma campanha limpa, com propostas, ouvindo as pessoas e entendendo suas necessidade, pois foi isso que a medicina o ensinou: a melhorar a vida das pessoas e resolver problemas “e eu decidi ser candidato a deputado federal para isso, pois sei que posso ajudar a cuidar de nossa gente e resolver os problemas do nosso estado”, diz o candidato a deputado federal.

E é por seu desejo de renovações, de mudar a política e a realidade dos acreanos que ele traz propostas concretas e possíveis com a boa vontade de trabalhar de verdade, o que não falta ao candidato. Entre suas principais ideias para exercício do cargo está a defesa da democracia, da justiça, do respeito às diferenças, da valorização da diversidade e do diálogo como solução dos conflitos; Busca por mecanismos de aumento da eficiência do Estado na prestação de serviços públicos; Incorporação do conhecimento científico na formulação de políticas públicas; Aperfeiçoamento da qualidade do sistema educacional; Fortalecimento do sistema de Saúde; Investimento em ciência, tecnologia e inovação; Investimento em cultura, esporte e lazer; Busca de mecanismos para equacionar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.