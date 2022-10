Após ataques, cantora Rosana fala em encerrar a carreira

A cantora Rosana, de 68 anos, desabafou nas redes sociais após sofrer ataques por conta da sua aparência. A artista reapareceu nas telas da ‘Globo’ durante o quadro ‘Batalha do Lip Sync’, do ‘Domingão com Huck’, na semana passada e seu visual virou assunto. Em um post no Instagram, ela agradeceu o público que esteve ao seu lado durante todos esses anos, mas afirmou que estava se despedindo da carreira.

“Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração, à todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico”, escreveu Rosana em um post de um perfil do Instagram.

Após a participação de Rosana na atração dominical, diversos internautas comentaram sobre a aparência. Alguns, inclusive, chegaram a compará-la ao Ken Humano. “Quase não reconheci a Rosana, meu Deus”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Rosana parece um boneco de cera, o que aconteceu com ela?”, disparou outra. “É o Ken Humano? Ah, não, é a cantora Rosana”, disse uma terceira.

Rosana, que tinha publicado uma foto ao lado de Luciano Huck durante a ida ao programa, chegou a deletar a imagem depois de tantos comentários negativos. Na sequência, nos stories, ela também publicou um desabafo sobre a situação e afirmou que tomaria as providências necessárias.