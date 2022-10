Após concurso, IBGE descentraliza contratações e ajusta remuneração

Após a realização do seu concurso IBGE e outros processos seletivos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística segue contratando trabalhadores temporários em todo país. Até esta sexta, 14, é possível concorrer a, pelo menos, 2.800 vagas.

Diferente das últimas seleções, as novas oportunidades foram descentralizadas, ou seja, cada superintendência está responsável pelo recrutamento dos trabalhadores, sendo boa parte das vagas para o cargo de recenseador, de nível fundamental.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, é possível se inscrever para o cargo até esta sexta-feira, 14, em um dos 366 postos de coleta ou uma das 36 agências do Instituto (confira aqui os endereços).

Na capital, o cadastro pode ser feito na sede da superintendência estadual, na Avenida Augusto de Carvalho, 1.205.

Já no Ceará, há 269 vagas, para recenseadores, distribuídas pelas 26 cidades do estado. Os interessados devem comparecer até sexta-feira, 14, nos próprios postos de coleta (tabela abaixo) do Censo de cada município.

Área de trabalho Vagas Acaraú 9 Amontada 11 Aquiraz 25 Baturité 1 Boa Viagem 11 Caridade 4 Cascavel 17 Chorozinho 3 Cruz 5 Eusébio 13 Itaiçaba 1 Itarema 7 Itatira 5 Jijoca de Jericoacoara 6 Maracanaú 37 Milhã 3 Morada Nova 10 Ocara 6 Pacatuba 17 Palhano 6 Paramoti 2 Quixeramobim 14 Quixeré 11 Redenção 3 Russas 32 São Gonçalo do Amarante 10

Já no Mato Grosso, pelo menos 1.286 vagas são oferecidas para o cargo de recenseador. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira, 14, por meio de um formulário online (clique aqui ).

É possível também realizar a inscrição presencialmente. Os endereços estão disponíveis no site do IBGE .

Do total de vagas, 302 são para Cuiabá e 151 para Várzea Grande. Não há taxa de inscrição e nem prova, já que todo processo é feito por meio de uma análise curricular.

Para as vagas em Cuiabá e em Várzea Grande, os interessados podem comparecer, presencialmente, das 8h às 17h, na agência do IBGE na praça Bispo Dom José (rua Coronel Peixoto, 17 – Bandeirantes) para fazer a inscrição.

Quem quiser trabalhar em Cuiabá também pode se inscrever no posto de coleta da rua 13 de Junho, 1.372. Para atuar em Várzea Grande, basta ir ao CRAS Cristo Rei (rua Professora Isabel Pinto, 258). Os locais não funcionam aos sábados, domingos e feriados.

IBGE ajusta simulador de remuneração

Os recenseadores atuam com uma remuneração por produção, que é calculada por setor censitário, unidades recenseadas, tipo de questionário e registro no controle da coleta de dados.

Após atrasos nos pagamentos e reclamações dos temporários, o IBGE apostou em uma melhora na remuneração. Desta forma, o simulador dos ganhos foi ajustado e pode ser acessado pelos trabalhadores no site do Instituto .

Segundo o IBGE, foi desenvolvida uma nova versão da calculadora, após verificar que eram necessários ajustes significativos para melhor representar os valores pagos atualmente pela operação de campo.

“Os resultados da estimativa de produção apresentados pela primeira versão da calculadora se mostraram distantes dos valores efetivamente pagos a grande parte dos recenseadores”, disse o Instituto.

IBGE aposta em MEIs, aposentados e prepara MP

Em busca de mais recenseadores para o Censo 2022, o IBGE simplificou o processo para seleção de trabalhadores.

Para conseguir concluir a coleta ainda este ano, será permitida a contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) e aposentados do serviço público.

Em paralelo, o Instituto trabalha com uma Medida Provisória (MP), que deve ampliar o perfil dos contratados, incluindo, por exemplo, professores e funcionários públicos.

O intuito é evitar o atraso na divulgação dos dados no último dia do ano.