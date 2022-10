Após contratempos para ir à Colômbia, acreano cai nas quartas do Pan-Americano de Taekwondo

Atual campeão brasileiro da categoria, Bryan venceu a primeira luta diante de um rival do Equador por dois rounds a um, de virada, mas acabou sendo derrotado por um adversário mexicano nas quartas de final, também de virada, pelo mesmo placar.

– Ele já estava bastante cansado devido altitude e também sem almoçar e o mexicano estava descansado. Ele (Bryan) tinha acabado de lutar e já foi chamado de novo. Foi bem desgastante pra ele. Mais foi uma ótima competição, saímos com a missão de dever cumprido. Foi uma ótima experiência – afirma o mestre Levy Azevedo, pai e treinador do atleta.

O treinador revela que a ida para a competição teve alguns contratempos no embarque em São Paulo, situação que acabou causando um desgaste físico que não estava programado.

– Tivemos bastante dificuldade pra chegar até a Colômbia. Tínhamos vacinado contra febre amarela, mas a Anvisa não liberou nossa carteira internacional de vacina febre amarela e pra entrar no país é exigido esse documento. Não conseguimos embarcar mesmo mostrando a carteira nacional. Eles não aceitaram e não viajamos. Tive que comprar outra passagem, consegui uma autorização pra poder embarcar. Tudo isso gera desgaste físico pra ele porque tivemos que dormir no aeroporto, depois correr atrás da autorização – detalha.

– Chegamos no aeroporto e tivemos que pegar um ônibus e andar mais 200 km, sendo que a pesagem já era no outro dia. Ele tinha que ficar sem comer pra bater o peso, não foi fácil pra ele. Com todos esses imprevistos ele lutar de igual pra igual com os melhores taekwondistas da América Central já e um vencedor. Bryan está de parabéns. É um guerreiro e merece todo incentivo do poder público, legislativo e privado – completa Levy Azevedo.

Apesar de ficar fora do pódio, o jovem não demonstra decepção e agradece o apoio da torcida acreana.

– Obrigado a todos que torceram por mim. Dei o meu máximo, mas hoje não foi. — Bryan Azevedo, taekwondista acreano