Após declarar voto em Lula, influenciadora Ludmila Cavalcante revela ataques de ódio e debanda de seguidores

A influenciadora acreana, Ludmila Cavalcante, iniciou a manhã compartilhando com seus seguidores os efeitos do seu posicionamento político. De acordo com Ludmila, cerca de 13 mil pessoas deixaram de segui-la, após declarar seu voto no presidente eleito Lula da Silva.

Do início da campanha eleitoral até ontem foram 10 mil seguidores. De ontem pra hoje foram 3 mil, contou Ludmila a este colunista.

Ludmila compartilhou ainda com seus seguidores os ataques de ódio gratuitos que recebe no direct do seu Instagram. A acreana ainda desabafou sobre a situação: “Vou me abster de mostrar pra vocês os directs e comentários de pessoas doentes falando que eu mereço estar sem a minha filha. Qual o sentido? Sério. Vir aqui no meu perfil dizer que espera que eu não recupere a minha filha pq o lula ganhou vai mudar alguma coisa no resultado da eleição? O que essa pessoa sente ao terminar um comentário como esse? “Uuuhh fiz maldade, que legal”? Só pode. Triste e doentio demais. Eu mereço tudo que tá acontecendo com as minhas filhas pq o Lula ganhou? Doentio”,escreveu.

A coluna Douglas Richer do site ContilNet, procurou a influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante nesta manhã para conversar sobre os ataques. Ludmila desabafou sobre e disse que considera ‘doentio’: “Eles me fazem ver que votei na pessoa certa. Esse ódio não é normal, essa falta de respeito e compaixão não é normal e essa empatia seletiva de “adorava você mas depois disso espero que sua filha não volte” é doentio. Vir me xingar ou falar coisas ruins não vai mudar o resultado da eleição, não faz sentido nenhum!, desabafou a acreana ao ContilNet.

Ao ContilNet, Ludmilla liberou prints de alguns ataques que sofre. Veja: