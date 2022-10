Após dois anos, procissão de Nossa Senhora Aparecida volta às ruas em Rio Branco

Em decorrência da pandemia de Covid-19, a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida volta a acontecer nesta quarta-feira (12) após dois anos sem realização, com uma programação extensa, desde às 8h, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Manoel Julião em Rio Branco.

Segundo o padre Leôncio Asfury, o Santuário é um dos mais procurados na capital, por isso, são esperadas aproximadamente 500 pessoas para participar da celebração e da procissão, que acontece após a missa.

Haverá um show após a procissão com o Frei Renan e a banda Totus Tuus, além da venda de comidas como charuto, panqueca, galinha picante e doces.

Confira a programação: