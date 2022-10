Após hiato de 7 anos, KLB lança vídeo especial de tour comemorativa

O fenômeno KLB, um dos nomes mais importantes da música brasileira dos anos 2000, vem provando que, mesmo após hiato de sete anos, o amor, o encanto e o respeito do público pelo trabalho do grupo só aumentou e, inclusive, ultrapassou gerações.

O retorno de Kiko, Leandro e Bruno aos palcos continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e em destaque nos principais meios de comunicação do país, pois os shows da turnê comemorativa ’20 +2 Experience’ têm atraído uma legião de fãs em cada cidade e conquistado muitos elogios pela impressionante superprodução de palco, som e luz.

A banda acaba de lançar, no YouTube e nas redes sociais, vídeo especial revelando diversos momentos, até então inéditos, de todos os shows e com várias datas sold out. Até o momento, foram 17 apresentações e 200 mil KMs rodados.

Para euforia do público, que há sete anos sonhava com esse momento, na maioria das cidades, os fãs poderão garantir pacote especial para o ‘KLB Experience 20+2 Meet & Greet’, que inclui pass VIP para acompanhar a passagem de som, entrada preferencial, foto com os artistas e credencial exclusiva. A compra do meet & greet não dá direito ao ingresso; é uma experiência comprada à parte e não será aplicada meia-entrada ou taxas.

‘É muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião é a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. É uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas’, declarou o grupo.

A ’20 +2 Experience’ celebra duas gloriosas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits ‘A Dor Desse Amor’ e ‘Ela não está aqui’. A volta triunfal do grupo tem mais de 20 shows confirmados e conta com a realização da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América do Sul.