Após queimadura na mão, Arrascaeta brinca com Luva de Pedreiro

Giorgian De Arrascaeta retornou os treinos no Flamengo após representar a seleção uruguaia nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O camisa 14, no entanto, deu um susto nos torcedores após aparecer no Rio de Janeiro com uma queimadura na mão esquerda. O jogador teria se queimado com água quente durante a preparação de um chimarrão.

O ferimento na mão não preocupa o time Rubro-Negro e Arrascaeta está usando uma luva apenas para proteger a região. O uruguaio, inclusive, treinou normalmente com a equipe na manhã desta sexta-feira (30/9).

Sem muito stress, ele transformou o curativo em sua mão em um novo acessório e aproveitou para brincar nos stories do Instagram, fazendo uma referência ao influencer Luva de Pedreiro.

Além de Arrascaeta, Varela, Pulgar, Vidal, Everton Ribeiro e Pedro se reapresentaram ao clube carioca após os amistosos de suas respectivas seleções.