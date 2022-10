Após tiro e perseguição, segurança de Zambelli é solto ao pagar fiança

De acordo com a Polícia Civil, “o mesmo foi preso haja vista ter efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao solo”. O caso foi comunicado à Justiça Eleitoral para análise.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram Luan e Zambelli trocando insultos por divergências políticas; ela é aliada fiel do presidente Jair Bolsonaro (PL), e o jornalista, petista. Após o bate-boca, Araújo provocou a deputada: “Te amo, espanhola”, o que fez com que ela e seus seguranças saíssem correndo atrás dele. Veja:

Zambelli afirmou ter sido empurrada por um “homem negro”, o que fez com que ela machucasse o joelho. Entretanto, imagens obtidas pela coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, mostram que a parlamentar tropeça sozinha e, ao levantar, sai correndo atrás do homem. Ela é acompanhada por um de seus seguranças, que já saca a arma e aponta para Araújo.

O segurança de Zambelli chega a dar um tiro para o alto durante a perseguição pelas ruas de São Paulo. Com uma arma em punho, a deputada também corre atrás do jornalista e o acua dentro de um bar.

Zambelli registra ocorrência

A deputada registrou ocorrência por agressão contra Luan Araújo. A congressista relatou, na delegacia, que foi agredida pelo rapaz. Zambelli contou que almoçava com o filho de 14 anos quando observou “uma movimentação estranha pela janela do restaurante”. “Um grupo de pessoas olhava em minha direção como se estivesse me desafiando”, ressaltou.

A deputada diz ter sido xingada pelo grupo. “Não é porque não gosto de me fazer de vítima que devo normalizar as perseguições e agressões que vêm aumentando a cada dia”, finalizou. Ao deixar o 78º DP de São Paulo, a parlamentar afirmou que votará armada neste domingo (30/10).

O jornalista Luan Araújo também foi a uma delegacia em São Paulo para prestar queixa contra a parlamentar por ameaça e racismo. Depois de prestar depoimento, Araújo disse que está assustado. “Peço proteção”, destacou.