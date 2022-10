Após vencer Anderson Silva, Paul ataca Dana White: “Chupa esse p**”

– Eu quero assistir a luta de novo, mas as pessoas estavam dizendo que realmente foi uma luta muito boa, uma guerra, foi incrível. E eu acho que as pessoas vão respeitar meu jogo. Eu mostrei algumas partes diferentes do meu arsenal, minhas defesas. Acho que essa luta definitivamente me fez ganhar algum respeito. Eu tenho somente dois anos e meio desde que comecei, ainda estou me aquecendo com o que eu posso conquistar. Essa foi a primeira luta na minha carreira onde me senti confortável no ringue. E, veja bem, ninguém faz as cinco primeiras lutas da carreira lutando oito rounds. Ninguém. Eles vão se construindo com quatro rounds, depois seis… Tommy Fury ainda está lutando seis rounds, certo? E ele praticou esse esporte a vida inteira. O irmão dele é o campeão mundial dos pesos-pesados. Meu irmão e eu viemos do youtube. Então, estou fazendo algo que ninguém fez antes, e só estou aprendendo ainda. Mas vamos ver o que acontece depois disso.