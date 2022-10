Aposentados que fazem parte deste grupo terão os pagamentos do INSS suspensos; entenda

Quer saber qual é a condição que garante o pagamento dos benefícios para não correr risco de perder os repasses? Então continue nos acompanhando logo abaixo para conferir tudo o que separamos para você!

Em suma, o grupo que está correndo risco de perder os seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é composto por aposentados que ainda não realizaram a prova de vida no mês de seus aniversários. Caso ainda se passem noventa dias além deste prazo, eles terão os benefícios cortados automaticamente este mês.

No DOU, foi publicado o edital DIAT-RPPU/INSS Nº 7 constando os nomes de mais de 300 servidores públicos pensionistas e aposentados pelo INSS que devem realizar o recadastramento anual. De acordo com a regra vigente para servidores públicos aposentados pelo regime próprio, quem recebe pensão ou aposentadoria do instituto deve realizar a prova de vida anualmente. Caso o procedimento não ocorra em até 90 dias, o pagamento do benefício é suspenso.

Para formalizar a suspensão, publica-se um edital com o nome dos servidores que terão as parcelas canceladas. Assim, para reativar o pagamento, é necessário que os aposentados ou pensionistas realizem a prova de vida em algum dos canais disponíveis:

Agências do banco que concede o benefício;

Em uma Unidade de Gestão de Pessoas do INSS;

Pelo aplicativo SouGov.br (Android: https://bityli.com/KYBUgsnp ou iOS: https://bityli.com/NVVjnNKq).

Caso o pensionista ou aposentado seja aplacado por uma moléstia grave ou tenha dificuldade de locomoção, há a possibilidade de solicitar uma visita técnica que pode comprovar a vida do titular do benefício, restabelecendo o pagamento provisoriamente até que a visita de fato ocorra.

Prova de vida do INSS

Ademais, a obrigatoriedade em realizar a prova de vida do INSS encontra-se suspensa desde fevereiro de 2022 e seguirá dessa forma até 31 de dezembro deste ano.

Contudo, a partir de 2023, caberá ao próprio instituto verificar se o segurado segue vivo. Esse trabalho será realizado através da consulta de informações disponíveis nas bases de dados governamentais, como o SUS, o TSE, o Detran, a Receita Federal e o próprio INSS. Veja algumas outras alternativas válidas para realizar a prova de vida:

Acessar o aplicativo Meu INSS (Android: https://bityli.com/RXNFG ou iOS: https://bityli.com/xnBqul) com selo ouro ou sistemas e apps de outras entidades públicas que exijam certificação e controle de acesso;

Realizar empréstimo consignado através de reconhecimento biométrico;

Comparecendo presencialmente em uma unidade do INSS ou concedendo reconhecimento biométrico em instituições parceiras;

Através de perícia médica presencial ou por telemedicina no SUS ou redes conveniadas;

Ao vacinar-se;

Atualizando o Cadastro Único;

Votando durante as eleições;

Declarando Imposto de Renda como dependente ou titular.

Até 2023 não será necessário realizar nenhum procedimento, portanto, o segurado não precisa se preocupar em sair de casa para realizar a prova de vida, visto que poderá atualizar seus dados de forma online pelos aplicativos supracitados.

Como aumentar o valor do benefício

Por fim, é importante lembrar que muitos beneficiários podem rever os valores dos seus benefícios hoje em dia.

A maioria das pessoas que recebem a aprovação de uma pensão ou aposentadoria não sabem que podem pedir esse adicional. Por isso, a seguir, confira algumas das principais formas de melhorar seus pagamentos.

