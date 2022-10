Assermurb quebra jejum e faz campanha histórica no futebol feminino

Após um jejum de seis anos, a equipe da Assermurb sagrou-se campeã do Campeonato Acreano Feminino 2022. O feito ocorreu na última segunda-feira (10) ao vencer o Galvez por 1 a 0, em jogo extra para apontar o campeão da temporada.

O título do time sindical foi invicto e a campanha apontou nove vitórias e um empate e ainda 45 gols marcados e cinco sofridos (melhor ataque e defesa da competição).

Na contramão dos números, aparece a equipe do Vasco da Gama. O time cruz-malta fez sete jogos e perdeu todos eles, tomando ainda 47 gols (seis gols a menos que sofreu a defesa da Adesg, equipe mais vazada do torneio com 51 gols) e marcando apenas dois.

Nesta temporada, a competição apresentou 31 jogos e 181 gols, totalizando média de 5,83 gols por jogo. Com 25 gols assinalados na temporada (2,5 por partida), a atacante Jaqueline fechou o torneio na artilharia.

Lohanna (Galvez), Maricélia (Assermurb), Pamela (Sena Madureira), Samela (Andirá) e Terezinha (Andirá) dividiram a segunda posição, cada uma marcou oito gols na competição.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Assermurb……….28 pts

2º) Galvez……………..17 pts

3º) Andirá EC…………13 pts

4º) São Francisco…..12 pts

5º) Sena Madureira…11 pts

6º) Adesg……………….06 pts

7º) Rio Branco………..01 pt

8º) Vasco da Gama…01 pt