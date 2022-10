Atenção: Auxílio Brasil de outubro vai ser canceladopara essas famílias

O pente-fino é feito todos os meses pelo Ministério da Cidadania com o apoio do Dataprev.

A intenção é remover os beneficiários que estão recebendo os pagamentos do Auxílio Brasil de forma indevida.

Auxílio Brasil de outubro bloqueado

Vão ter os depósitos bloqueados aquelas famílias que não seguiram à risca os critérios de elegibilidade do programa.

Dessa forma, com a saída de milhares de pessoas do Auxílio Brasil, o Governo conseguirá ceder os valores para as famílias que estavam na fila de espera do programa.

No início do mês de setembro o Governo Bolsonaro incluiu 450 mil novas famílias na folha de pagamento do Auxílio Brasil, elevando o número de beneficiários para 20,65 milhões.