Atividades culturais para idosos são realizadas no Juruá

No dia 1° de outubro é comemorado o Dia Mundial do Idoso, mas a data é celebrada durante todo o mês. Em vista disso, o governo do Estado, juntamente com a Fundação Elias Mansour, organizou um Baile das Cores para os idosos do Juruá. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 21, no Salão Cordélia Lima, em Cruzeiro do Sul, e contou com muita música ao vivo e diversão para as pessoas da terceira idade.

O Baile das Cores acontece tradicionalmente no Centro de Conveniência do Idoso, mas essa edição foi planejada de maneira especial em alusão ao Dia do Idoso.

“Além do show ao vivo, teremos uma apresentação de teatro, sorteio de alguns prêmios e apresentação do Conservatório Musical do Juruá. A dança faz muito bem à saúde física e mental de todos nós e para a terceira idade é ótimo para o desenvolvimento”, explicou Grazi Ramos, coordenadora do centro.

Maria Odélia Januário de Souza é uma das idosas que participou do evento. Ela disse estar animada e que se sente bem nessas atividades. “Eu gosto muito de dança, e esse evento é muito importante para nós, idosos”, afirmou.

Adália Guedes de Negreiros Cameli tem 71 anos e disse estar muito feliz participando do baile, e contou sua experiência no Centro de Conveniência do Idoso. “Aqui nós somos uma família, todo mundo é alegre. Eu adoro vir para cá”, destacou.

Cordolino Mota, coordenador da Fundação Elias Mansour, afirmou ser uma alegria participar desse evento que, segundo ele, é de grande relevância social para os idosos. “O Cordélia Lima é muito propício para atender essa demanda dos nossos idosos. Eles nos procuraram e cedemos o espaço com toda a estrutura, tendo atividades todos os dias com essa galera jovem. Eles têm muita energia. Minha mãe tem 86 anos e está aqui toda animada”, contou.