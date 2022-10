Ator bonitão de Pantanal trocou namorada gata por homem e se assumiu publicamente

Jesuíta Barbosa surpreendeu a todos quando surgiu publicamente beijando Cícero Ribeiro na praia. A surpresa se deu porque pouco tempo antes, havia boatos de que ele namorava Alanis Guillen, sua parceira de elenco em Pantanal.

Na trama da Globo que chegou ao fim recentemente, os dois viviam Juma e Jove, um dos casais queridinhos. Dessa forma, notícias apontavam que ele estavam se conhecendo melhor e até se envolvendo. Mas, o romance pareceu não durar muito, já que ambos surgiram separados e até supostamente em outros relacionamentos.

No caso de Jesuíta, o próprio mostrou que estava em um namoro sério com Cícero Ribeiro. Foi um beijão na praia que deu o que falar e até acarretou preconceito por pare de algumas personalidades. Mas, a estrela de Pantanal mostrou que não estava se importando com os comentários.

Treta?

Há umas semanas, o clima pesou entre Jesuíta Barbosa e seu affair, o gaúcho Cícero Ribeiro. Segundo o jornal Extra, os dois chegaram juntos e sorridentes a um bar localizado no Lebron. Beberam um pouco, enquanto conversavam animadamente.

Mas, ao deixarem o local, o clima mudou completamente. Isso porque, segundo a reportagem, Cícero começou a falar mais alto, ao mesmo tempo que gesticulava rapidamente com as mãos. Já Jesuíta Barbosa se mostrou calmo e tentou resolver a discussão de forma tranquila.

Após uns minutos de conversa mais intensa, os dois se dirigiam para o apartamento do Jove de Pantanal. Vale lembrar que os dois assumiram o envolvimento ao posarem juntos em vários cliques na rua. Como se sabe, antes, Jesuíta Barbosa tinha um suposto envolvimento com Alanis Guilen, a Juma de Pantanal.