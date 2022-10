Autor de Pantanal quebra tabu e muda final de Guta e Marcelo; saiba como

Diferentemente da primeira versão, Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) não vão se casar no final de Pantanal. Os pombinhos vão preferir criar Otávio sem trocar alianças, e Zuleica (Aline Borges) não irá se meter na decisão. Assim, Bruno Luperi quebrará o tabu e mostrará que um casal não precisa oficializar a união (na lei ou na religião) para ser feliz.

O novo desfecho permitirá que os jovens tomem as rédeas do próprio destino. Na versão original, era Zuleica (Rosamaria Murtinho) que planejava o casamento do filho. Ciente do enlace entre José Leôncio (Claudio Marzo) e Filó (Jussara Freire), a mulher pediu para os vizinhos estenderem a estadia do padre para mais alguns compromissos.

“Eu sei que a festa é sua, mas primeiro eu gostaria de convidá-lo para ser padrinho do meu neto, o senhor e a sua mulher. Depois, se não fosse muita audácia com o padre, eu gostaria que o senhor casasse o meu filho Marcelo e a Guta, que são os pais do meu neto”, disse a personagem, na ocasião.

O todo-poderoso do bioma acatou o pedido, e os namorados foram arrastados para o altar sem qualquer planejamento. Isso não se repetirá agora. No remake da Globo, os dois apenas curtirão a festa, como convidados. Guta, por exemplo, fará as pazes com Alcides (Juliano Cazarré) e dançará com ele.

Além de selar o compromisso de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), a festa marcará os casamentos de Tadeu (José Loreto) com Zefa (Paula Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) com Irma (Camila Morgado). As cenas devem ir ao ar no último capítulo.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, Pantanal foi exibida em 1990 pela extinta Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor. A novela das nove será substituída em 10 de outubro por Travessia, trama de Gloria Perez.