Auxílio é antecipado para quase 2,5 mil caminhoneiros e taxistas no Acre; veja calendário

Um total de 2.494 taxistas e caminhoneiros acreanos terão o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm Taxista) e o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro), pagos pelo Governo Federal, antecipados.

Essa que será a quarta parcela dos benefícios seria disponibilizada aos condutores no dia 22 de outubro, mas passou para o próximo dia 18. Já as quintas e sextas parcelas que seriam pagas em 26 de novembro e 17 de dezembro, respectivamente, serão creditadas nas contas dos beneficiários em 19 de novembro e 10 de dezembro.

No caso dos caminhoreiros, o prazo para fazer a autodeclaração para o recebimento da quarta parcela foi encerrado na última sexta-feira (7). Já a autodeclaração para o recebimento da quinta parcela deve ser feito até o próximo dia 7 de novembro.

No caso dos taxistas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, não é necessário que os beneficiários façam qualquer tipo de ação, já que as informações são de responsabilidade das prefeituras.