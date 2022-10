Aviso do IMET prevê chuvas intensas até a manhã de quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou nesta quarta-feira (12) um aviso de chuvas intensas para o Acre, que abrange as regionais do Alto e Baixo Acre, Purus e parte de Tarauacá/Envira. A previsão compreende o período de 9h25 desta quarta até as 10h da quinta-feira (13)

O grau de severidade é de perigo potencial e as chuvas podem alcançar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.