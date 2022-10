Bandidos espancam mulher e exigem pix de R$ 50 mil durante roubo em casa

Os bandidos Claudio C. C. J., 29, e Natan M. S., 35, foram presos nesta terça-feira (11) após roubo a residência no assentamento Flor do Amazonas, zona rural de Candeias do Jamari (RO).

Os dois criminosos chegaram em uma motocicleta e armados com uma pistola calibre . 40 e um revólver calibre 38 renderam as vítimas, que em seguida foram amarradas e agredidas com socos e coronhadas. A dupla ficou tocando o terror na residência fazendo várias ameaças de morte

A dona da casa de 38 anos foi obrigada a fazer uma transferência de R$ 50 mil e os bandidos fugiram levando ainda quatro celulares, dinheiro da casa e uma espingarda.

A Polícia Militar foi chamada e em uma rápida ação conseguiu prender os bandidos em fuga na BR-364. Os dois estavam com as armas e tudo que foi roubado da casa. A vítima conseguiu ainda cancelar a transferência bancária.

A dupla criminosa foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes em Porto na Velho.

Galeria de Fotos da Notícia