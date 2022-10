Bangu e Independência fazem duelo da “sobrevivência” pelo Sub-15

Bangu e Independência fazem jogo decisivo nesta quarta-feira (5), a partir das 16h, no estádio Florestão, por uma vaga à próxima fase do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15.

O jogo será valido pelo grupo C e o Tricolor do Marinho Monte ainda não venceu na competição – o time chega para o jogo desta quarta-feira com duas derrotas na campanha, após dois jogos disputados contra Atlético Acreano e Sena Madureira, e vai a campo pressionado por uma vitória para continuar sonhando com o tricampeonato, isso caso queira continuar ainda com chances de brigar por uma vaga na próxima fase do torneio. Por outro lado, o time do presidente Darci Silva, após ótima vitória na estreia contra o Joia de Cristo, perdeu na sequência do torneio para o Atlético Acreano, precisando, agora, vencer o duelo deste meio de semana contra o Tricolor do Marinho Monte para carimbar de vez uma vaga na próxima fase da competição.

No jogo preliminar, o vice-líder Atlético Acreano, após uma sequência de duas vitórias na competição, encara o lanterna Joia de Cristo, às 14h40. Um empate basta para o time celeste avançar para a segunda fase do torneio.

Regulamento

Conforme aprovado pelos dirigentes dos clubes, na 1ª fase da competição as equipes foram divididas em três grupos. Os grupos A e B contam com a presença de quatro equipes na chave, enquanto o grupo C é composto por cinco integrantes. Os participantes nesta fase da competição jogam entre si, classificando-se o 1º e o 2º colocados nas chaves A e B e ainda um 3º melhor em pontuação envolvendo as equipes das duas chaves. Outras três equipes classificadas às quartas-de-final virão da chave C.