Blog do Ton: A maior decepção destas Eleições de 2022 no Acre tem nome

Câmara 100% renovada, Aleac 50% renovada, novidade no senado e uma vitória acachapante no governo. Esse é o resumo do resumo das eleições no Acre. Durante a apuração, transmitida ao vivo pelo ContilNet, uma fala do meu amigo, jornalista Everton Damasceno, durante conversa comigo e meu outro amigo jornalista Nelson Liano me fez recordar de uma leitura feita nos tempos que era Gestor de Marketing da Febracis, uma instituição multinacional que lida com desenvolvimento humano.

O Jogo Interior do Tênis foi uma indicação do meu diretor Zé André, um dos coaches mais incríveis do Brasil, e fala sobre o que acontece numa partida de tênis: existe o jogo propriamente dito, aquele que você precisa dominar as técnicas, e existe um jogo interior, que acontece dentro de você, puramente mental – e decisivo para qualquer partida.

Num momento da nossa transmissão ao vivo, falando de um poderoso clã que saía sem uma almejada vaga nestas eleições, Everton comentou: “Faltou combinar com o povo”. Isso me fez refletir sobre o fato de que, assim como no tênis, na política também existe um jogo paralelo.

Na verdade, é algo bastante claro, mas que nestas eleições ficou escancarado: existe o jogo das articulações, das estruturas, das negociatas; e existe o jogo com o povo, na rua, a dor e o desejo popular.

O que mais explicaria um governador como Gladson Cameli ir às urnas sem todas as lideranças que estavam em seu palanque e apresentar performance maior que quatro anos atrás? E o curioso caso de Alan Rick, que contra tudo e contra todos foi o grande escolhido para a vaga de Senado?

Enquanto esses dois exemplos provaram ter o apoio do povo, mesmo em condições políticas adversas, alguns clãs como os Melos, os Sales, os Milanis, os Cordeiros e os Rochas, mesmo com estruturas competitivas, saíram enfraquecidos – e talvez seja essa a maior decepção das eleições: mesmo que você seja um Flaviano e saiba construir uma campanha como a palma de sua mão, desde as portas que precisa bater para ter voto até os recursos que precisa destravar, existe um jogo da qual você não pode fugir. E nesse jogo, parafraseando meu amigo Everton, você precisa, mais do que nunca, combinar com o povo.

“Muita gente riu”

Foi o comentário de Marcelo Bimbi sobre sua votação no Acre para deputado federal. Conseguiu 381 votos.

Discordo

Republicanos e União Brasil ficaram com 5 de 8 vagas da Câmara. Na Aleac, esses dois partidos juntos do PL garantiram 7 das 24 cadeiras. Com dados como esses, é óbvio que discordo de quem quer que seja que afirme que Márcio Bittar sai enfraquecido dessas eleições.

Na verdade…

Bittar fez um grande sacrifício, que foi o de ir para uma campanha, sem precisar, para defender a mãe de seus filhos, a candidata ao Senado Márcia Bittar. Uma comunicação bem trabalhada poderia transformar o senador num herói. Ele sempre deu sua palavra de que estaria com Márcia até o fim e esteve.

41.159

Foi a votação de Márcia, uma estreante nas urnas. Márcia teve a garra que poucos têm dentro de uma campanha.

Jenilson Leite

Outro que não ganhou, mas que sai grande da disputa é Jenilson Leite. Continuo achando que, se Leite e o bloco da federação tivessem feito as pazes, poderia ter sido melhor pra todo mundo.

Brilhou

Retirada da chapa de federal para uma disputa de surpresa ao Senado, Nazaré também mostrou que tem voto. Brilhou. Talvez ela e Jenilson sejam candidaturas certas na hora errada. É nítido que o atual momento pede outras propostas – e não estou dizendo que concordo.

Chapa de federal

Com boa votação para o Senado, qual o impacto que a candidatura de Nazaré teria rumo à câmara federal? Será que seria capaz de tirar a federação do limbo e ter elegido um? Da série: perguntas sem respostas.

Sem a força

Desejando disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales e família entrariam na disputa sem a força de um mandato de deputada federal. Assim como os Cordeiros, já que Keilane está suplente.

Sai na frente

Nesse ponto, quem sai na frente para ter um bom peso de participação nesse pleito, direta ou indiretamente, é Zezinho Barbary, o único deputado federal eleito da região do Vale do Juruá.

Pegar fogo

Agora, quem for parar para pensar em uma disputa como a prefeitura de Sena Madureira, vai queimar neurônios. Agora, aquele município tem dois representantes eleitos ao Congresso: Gerlen Diniz e Meire Serafim. Daqui dois anos aquela cidade vai pegar fogo.

“Até que enfim”

Foi o grito de um amigo jornalista no início desta semana. É que a Agência de Notícias do Acre voltou. Com muita qualidade e criatividade, a equipe do site governamental é de extrema importância para os sites de notícias, pois oferecem conteúdo consistente. Que fique registrada minha admiração por esse trabalho, estendida a todos os meus colegas de profissão na pessoa da querida e competente secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Wania Pinheiro

Muita gente não sabe, mas sai da Febracis lá no Rio para voltar ao Acre no ano passado e especialmente trabalhar com a Wania Pinheiro, a empresária que me deu meu primeiro “sim” no mercado de trabalho. De lá pra cá, fizemos muitas coisas juntos, tivemos muitas realizações, mas como nem sempre o futuro idealizado é igual ao futuro realizado, não foi dessa vez que comemoramos sua entrada na Aleac.

Coração enorme

Com um coração enorme, Wania vai continuar ajudando as pessoas, vai articular a criação do centro para pessoas com deficiência, uma de suas bandeiras, e eu vou continuar perto tentando ajudar.