Blog do Ton: Afinal, onde está Petecão? Veja revela reunião em SP e partido se manifesta

Após a Veja dizer que Petecão e a cúpula do PSD estariam com Lula em São Paulo, para manifestar apoio à reeleição do ex-presidente, o professor Carlos Coêlho, da executiva do PSD-AC e ligado ao senador, se manifestou.

“Informação falsa! O senador Petecão, continua em Rio Branco, desde o dia 02/10, dialogando com a população e com os deputados estaduais, interessados em montar a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa!”.

Não é a primeira vez que a imprensa nacional afirma que o senador e seu partido estão de namoro com a campanha de Lula. Na última semana, após dizer que apoia Lula, a própria Veja revelou uma reunião secreta e listou Petecão como participante.

Com uma imagem, ao final da campanha, colada a Bolsonaro, será que veremos o senador popular manifestar apoio a Lula?

