Blog do Ton: Assessores de Petecão deflagram Operação Caça-Culpado

Respeito o senador Sérgio Petecão e todos que orbitam em torno dele. É um cara alto astral, com inegável poder político, sabe fazer campanha como poucos e conhece como a palma de sua mão os grotões. Tem mais 4 anos de senador e sua esposa, a vice-prefeita Marfisa, tem mais dois anos conduzindo uma bela estrutura. Qualquer informação que gere confusão, neste momento, pode prejudicar e não ajudar.

Corre nos bastidores a informação de que assessores do senador querem colocar o prefeito de Rio Banco, Tião Bocalom (PP-AC), como o culpado pela sua derrota nas urnas. Na capital acreana, Petecão cravou 10,4 mil votos, ficando atrás de Mara (25,4 mil), Jorge Viana (49,3) e do ganhador Gladson (103,5).

Ora, Bocalom declarou apoio, cedeu estrutura, mobilizou equipes e deveria fazer mais o que?

Prefeitura de Rio Branco

Por falar em prefeitura, corre nos bastidores que são grandes as chances de Ney Amorim vir a disputar a Prefeitura de Rio Brando em dois anos. Mas essa história está apenas começando…

Mirla Miranda

Uma conversa em Brasília colocou o nome de Mirla Miranda no centro dos holofotes para essa mesma vaga, por um partido que não seria o União Brasil. Elogiaram sua performance, nas ruas e nas urnas, durante a campanha de federal. Se tudo correr como um certo grupo espera, as conversas podem sair das fronteiras da capital federal na próxima semana.

Presidência da Aleac

As eleições acabaram, certo? Certo. As discussões cessaram? Errado. Além de prefeituras, a presidência da Aleac já é um tema bastante discutido, desde agora. O PDT, partido que elegeu o maior número de postulantes, avança nas discussões com dois nomes: o presidente da legenda, Tchê, e o líder do Governo, Pedro Longo.

Comum acordo

“Realmente, coloquei meu nome à disposição dos colegas da base e do partido para esta missão, mas essa é uma construção a ser feita em comum acordo com todas as forças que compõem a base de sustentação do futuro governo. Posso contribuir nesta ou em outras missões”. Fala ao blog do deputado Pedro Longo.

Meu apoio

Sobre disputar a mesma cadeira com um colega, Longo foi enfático: “Ele também tem todas as credenciais para contribuir com o governo, com o meu apoio”.

Pecuária + Eficiente

É o nome do projeto da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa) que investe na capacitação de servidores para levar ao campo as mais avançadas tecnologias disponíveis. Os profissionais participaram de atualização de técnicas de manejo de pastagens e recuperação de áreas degradadas, em atividades realizadas no auditório da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém (PA). Ponto para o competente Edivan Azevedo, gestor desta pasta.

Edivan Azevedo

Por falar em Edivan, vale a pena dar uma lida em seu artigo sobre o futuro do agro, publicado em redes e em alguns importantes sites do Acre.

Ricardo Salles

“Ela é tão querida pelo pessoal da Amazônia que não conseguiu se eleger pelo Acre e veio para São Paulo. A Marina tem um discursinho frouxo, um discursinho inconsistente de falar da Amazônia. Na hora que você olha o que ela deixou na Amazônia, uma população de 25 milhões de brasileiros na miséria, sem saneamento, que ela nunca se preocupou em fazer. Essa turma é boa de discurso”.

Não retira

A fala do ex-ministro e deputado estadual eleito não retira os méritos de Marina. Essa dupla promete protagonizar duros embates no próximo ano.

Rocha

Pela primeira vez em 2022, Wherles Rocha assumiu o Governo do Acre. Gladson cumpre agenda em Brasília.

Liberou

A executiva nacional do União Brasil liberou seus filiados para que possam apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno. No Acre, não tenho notícias de algum filiado apoiando Lula.

Ficou de fora?

Integrantes dos partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, PCB, PCO e Rede se reuniram no Acre para anunciar a criação do “Comitê de Luta – Acre com Lula”. O PSB ficou de fora.