Blog do Ton: Com Mailza, analistas podem enterrar de vez tese de que vices não influenciam candidaturas

Com muita gente querendo se credenciar a vaga de vice da chapa de Gladson Cameli, foram diversas as teorias da conspiração que favorecessem esse ou aquele postulante, mas a mais comentada de todas foi a de que ninguém vota em vice, já que ele possui uma tímida participação nas campanhas.

No dia da convenção, Gladson surpreendeu ao anunciar um nome de peso: uma Senadora da República, responsável por trazer ao Acre recursos na ordem de mais de R$ 350 milhões, com altíssimo prestígio em Brasília, aliada do Governo Federal e que havia andado em todos os municípios, coisa rara entre antigos senadores.

Num dia Gladson surpreendeu, no outro foi surpreendido: sempre oscilando na casa dos 30-40% nas pesquisas, após as convenções Gladson viu a possibilidade de vencer já no primeiro turno. Praticamente todas as pesquisas divulgadas após esse período colocavam Gladson acima dos 50% das intenções de voto. Pesquisas de consumo interno, contratadas por mais de um grupo político, apontavam um diferencial: Mailza. A mulher simples, mãe, dona de casa, e intercessora parece se conectar com todas as demais mulheres, maioria do eleitorado.

Um dado chama atenção: de todos os que conheciam Mailza, não havia nada que manchasse sua imagem – fato depois comprovado: com o julgamento das ações sobre sua candidatura, ela permaneceu intacta.

Na campanha, colocou o pé na rua e deu um show. Cresceu, riu, cansou, foi forte e comemorou, ao lado de Gladson, uma vitoria acachapante no primeiro turno. Agora, a senadora se prepara para se despedir do Senado, onde fez história, para um novo capítulo: governar o Acre ao lado de Gladson.

A atuação de Mailza enterra de vez a tese de analistas de política, que dizem que vices não influenciam candidaturas. Bom para o eleitor, que ganha uma chapa de maior peso. Ruim para os postulantes, já que Mailza elevou os padrões de escolha de vice.

Daniel Zen

Com a saída do deputado Daniel Zen da Aleac, a oposição fica ainda mais nanica. Zen tem um mandato encorpado, é uma oposição qualificada, se colocou a sacrifícios para proteger o seu partido, o PT – principalmente nas eleições de 2020 – e viu pessoas com desempenho menor que o seu garantindo mandato. Claramente sua legenda não fez o dever de casa.

Exemplo disso

Reconhecemos nossos líderes por uma série de fatores, mas principalmente por enxergar neles autoridades e criar elementos de identificação. Naturalmente, nem sempre o que desgasta a imagem de um deles são os fatores mais técnicos, e sim os pessoais. A repercussão causada por um vídeo de Bolsonaro frequentando uma reunião da maçonaria é um exemplo disso.

Não estava preparado

Nenhuma peça da campanha de Lula causou um estrago tão notório na campanha do atual presidente como esse vídeo, que circula nas redes sociais. Quem é especialista em comunicação consegue ver nitidamente que a campanha do presidente não estava preparada para tratar um assunto como esse.

Discutir

Numa sociedade democrática, é importante que algumas coisas aconteçam naturalmente para que temas sejam trazidos à discussão, como nos realities. Eu não tenho dúvida de que há muito a se discutir sobre a maçonaria, principalmente em se tratando de tabus que possam ser quebrados.

Faltou clãs

Na coluna de ontem (4), falei de alguns clãs que ficaram de fora das cadeiras políticas e esqueci de dois importantes: a família Bestene e Moisés Diniz. Esse último, ainda que tivesse boa performance, poderia não entrar, pois sua chapa não apresentou bons indicadores.

Mirla Miranda

Outra que sai vitoriosa das urnas é Mirla Miranda. Foi para as ruas com equipe pequena, passou por adversidades partidárias assim como o irmão, e ainda descobriu na prática que essa questão de transferência de votos nem sempre funciona. Foram mais de 4 mil votos conquistados um a um, o que garantiu a ela uma merecida segunda suplência.

Com Bolsonaro

“No Acre, tenho quase certeza que vão com Bolsonaro”. Comentário de Gemil Júnior, suplente do senador eleito Alan Rick, sobre o destinos de ciristas e pedetistas do Acre após a nacional do partido anunciar apoio a Lula.

Gênesis Produções

Quem tem recebido muitos feedbacks positivos nesse período pós-campanha é a galera da Gênesis Produções, tocada pelo meu amigo Alderian Campos. Eles foram responsáveis pela criativa e redonda campanha de Petecão.

Trator

Georgia Micheletti, candidata a vice de Márcio Bittar: “Governador, você passou com um trator em nós”. O bem humorado comentário foi seguido de risadas e elogios pela performance do governador reeleito Gladson Cameli.

Conhecida

Dona de uma facilidade em falar com câmeras tranquilamente e com conhecimento de causa para falar da saúde por ser médica e ter atuado na linha de frente no combate à covid, se Georgia tivesse ficado mais conhecida no grande público durante a campanha, poderia ter sido um diferencial.