Blog do Ton: “Eu sou o governador de todos, inclusive do Jorge Viana”, diz Gladson

“Me ajudem a lapidar o diamante que é esse governo”. Essa foi uma das falas de Gladson Cameli, governador reeleito, durante um verdadeiro desabafo em evento. Gladson saiu de uma campanha calejada, com resultado que superou as expectativas de todos.

Quando o assunto foi vice, Alan Rick, deputado federal e senador eleito, disse que Gladson está traumatizado, mas que, “graças a Deus”, agora ele tem uma vice à altura — a senadora Mailza. Gladson respondeu: “Mailza, nós vamos juntos”.

O governador não poupou as críticas aos adversários, e cutucou Jorge Viana: “Eu sou o governador de todos, inclusive do Jorge Viana”.

Tchau e benção

Respondendo ao burburinho de quem fica e quem sai de seu governo, Gladson dispara: “Quem não me entregar o que prometeu até dezembro, é tchau e benção”.

Não atrasou

Ainda soltando indiretas aos antigos governos, Gladson parou e disse: “Salário caiu? Hoje é quanto? 26? Ainda bem que não atrasou”.

Presente modesto

Hoje é o aniversário de Lula. Nas redes sociais, anunciou que quer um presente modesto: a oportunidade de governar o país por quatro anos.

CER

Ontem, falei sobre o excelente trabalho feito pela dra. Paula no CER – Padre Paulino Baldassari. Ele foi criado no governo Tião Viana, como me lembrou o deputado Daniel Zen (PT), com quem vezenquando tenho o prazer de trocar algumas palavras. Registro feito.

Juntos com o capitão

1,5 mil adesivos entregues: essa foi a marca alcançada pelo pitstop Juntos com o Capitão, idealizado pela jornalista e suplente de deputada federal Mirla Miranda. O grupo segue convicto da vitória do atual presidente.

Senador Guiomard

“Foram quatro anos de uma excelente gestão”, palavras da atual prefeita Rosana Gomes ao ex-prefeito e bem sucedido empresário Celso Ribeiro.

Celso Ribeiro

Celso foi o anfitrião de uma grande festa, que simboliza um momento histórico no agro. Ele quem convidou a prefeita Rosana para o evento, que na oportunidade de fala agradeceu o convite.

Edivan Azevedo

Secretário que lidera o grande momento do agro acreano, Edivan Azevedo parabenizou a todos os envolvidos e teceu elogios a Celso Ribeiro, que é de uma família importante para Senador Guiomard, principalmente pela geração de emprego.

Mais Brasil

É o partido que deve surgir da fusão do PTB e Patriotas. Pedra cantada aqui. O número deve ser o 25, como adianta a imprensa nacional. Com a fusão, o partido que surge se habilita a receber recursos públicos e a dispor de tempo de rádio e TV nas propagandas obrigatórias.

Roberto Jefferson

A condição para a fusão é inusitada: Roberto Jefferson não deve ocupar nenhum cargo na nova legenda. E seu nome deve, sequer, figurar na lista de filiações. Será que a condição é perene?

Bate-rebate

– Mara Rocha descartou orientação do MDB e reiterou apoio a Bolsonaro (…)

– (…) Novidade? Pra mim, não.

– Wherles Rocha segue a irmã.

– Quem também comentou a aliança entre MDB e PT no Acre foi o governador Gladson Cameli (…)

– (…) Ele disse que o ato mostrou “quem é verdadeiro e quem é traidor”.

– Faltam três dias para as eleições. O jogo ainda nem acabou, mas tem gente pensando na próxima. O que não é proibido, mas tem gente com pouca ou nenhuma estratégia.

– Se continuar assim, vai ter mais gente disputando a Prefeitura de Rio Branco do que a Câmara.

– Com duas coisas, principalmente, o governador precisa abrir o olho: com parlamentar guloso e chefe de Estado rabo-de-palha.

– Enquanto uns querem comandar mais de uma secretaria, outros entopem pastas com parentes e amigos. Eu conto ou vocês contam?

– Amanhã é dia do servidor público. Desde já, entendo meus parabéns a todos aqueles que vestem a camisa e lutam por um Acre melhor.