Blog do Ton: O cavalo selado que Bolsonaro, o preferido dos acreanos, pode ter deixado passar

Não vou entrar na discussão polarizada que está essa corrida eleitoral e nem adotar uma opinião sobre esse ou aquele candidato — Deus me livre dessa dor de cabeça. Mas, dando uma zapeada na internet esse final de semana, eu comecei a achar que tudo poderia ter sido diferente. Vou tentar explicar de forma sintetizada.

Bolsonaro foi eleito em 2018 por uma multidão de amantes — e odiado por muitos, também. Tinha lá os seus planos e, voilà! Pandemia mundial. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas talvez Bolsonaro tenha visto na pandemia um grande atrapalho para os seus planos e tentou ignora-la. Centenas de milhares de brasileiros tiveram suas vidas interrompidas.

Fico pensando: e se Bolsonaro tivesse feito diferente? Se ele tivesse visto a pandemia como forma de salvar a população de um grande inimigo, que foi o vírus? Nestas eleições, poderíamos ter um herói na disputa.

Talvez o presidente tenha deixado o cavalo selado passar, mas quem sou eu para responder essa pergunta? Deixo essa bola com você, caro leitor.

Longe de mim

Deixando claro que estou falando de comunicação e marketing, que é minha área. Posicionamento, dor e desejo, gestão de crise e imagem. Covid-19 é um tema sério. Não deve ser tratado unicamente como subterfúgio de marketing.

Consequência

A boa imagem dos gestores frente à pandemia, como o próprio Gladson, que foi um verdadeiro guerreiro, é a consequência de um trabalho bem feito e não a causa. Na campanha, uma frase soltada por Gladson foi mais do que certeira: “Minha maior obra foi salvar vidas”.

Rendeu

A carreata pró-Bolsonaro foi grande e bem organizada no Acre. Rendeu. O ato percorreu grande parte da capital Rio Branco, no sábado (22).

PDT

Partido que nunca teve tão generoso espaço na máquina pública estatal — palavras do próprio presidente Luiz Tchê — o PDT deve ter cadeira cativa na vice-presidência da Aleac. O representante deve ser Pedro Longo, atual líder governista.

Esmagadora

A chapa montada sob a articulação de Nicolau Júnior, atual presidente da Casa, traz o deputado Luiz Gonzaga na cabeça e tem aprovação da maioria esmagadora de deputados do próximo pleito. As chances de essa chapa não prosperar são próximas de zero.

Indecisos

Buscar os indecisos é a melhor coisa que Lula e Bolsonaro fazem. As chances de alguém deixar de votar em um para votar no outro são praticamente nulas.

Afã

No afã de garantirem seus espaços no próximo ano, alguns grupos plantam informações na mídia local, muitas vezes até desrespeitosas com quem atualmente ocupa algumas posições dentro da estrutura pública. É sempre bom tomar um pouquinho de cuidado.

Covid

Já que o assunto do início da coluna de hoje foi covid, é bom comemorar os números cada vez menores. Resultado de um trabalho de longo prazo, que incluiu sobretudo a vacinação. Agora, em alguns lugares do Brasil, os olhares se voltam para outro problema: o desaparecimento.

Aumentou

Por incrível que pareça, esse número aumentou, mesmo que estivéssemos vivendo o isolamento social um tempo atrás. Alguns sites já comentam o assunto e contam histórias de reaparecimentos.

Ney do Miltão

Quem parece estar adoentado é o vice-prefeito de Senador Guiomard, Ney Rabelo. O PSD enquadrou o vice-prefeito, exigindo que ele pague pela infidelidade no projeto eleitoral passado. O animado político, que costumava receber carros e mais carros em sua casa, com direito a festas e som ao vivo, está mais quietinho nesses últimos dias. Se estiver realmente doente, estimo melhoras.

Bate-rebate

– FÊNIX: Marina Silva ressurge das cinzas e volta à política nacional como aliada de Lula (…)

– (…) É o título de uma reportagem do meu querido amigo Tião Maia que saiu no ContilNet esse final de semana.

– Marina realmente tem protagonizado bons momentos na campanha de Lula!

– Ao lado de Simone Tebet, a acreana está incansável. Como ela diz nas redes: estado permanente de campanha.

– “Ton, o que você sabe do secretariado do ano que vem?” (…)

– Pergunta me feita durante a carreata de sábado (…)

– (…) Por um titular de pasta!

– Se meu nobre e querido amigo não sabe, quem dirá eu, um reles mortal.

– Falando em carreata, chamou atenção o fato dos muitos olhos que se voltaram à senadora e vice-governadora eleita Mailza.

– Resultado de um bom trabalho político e de comunicação, da qual sou suspeito pra falar.