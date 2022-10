O destino dos partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, segundo dirigentes do Acre

A conta das eleições chegou. Para alguns partidos, ela foi confortável, mas ela não foi igual para todos. De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12 partidos alcançaram a temida cláusula de barreira. 16 ficaram de fora. Para os que alcançaram, o clima é de tranquilidade; já para os que não chegaram lá, é hora de recalibrar a rota. Dos que não alcançaram, são eles: Avante, PSC, Solidariedade, Patriotas, PTB, Novo, Pros, Agir, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP.

Estou em conversas com alguns dirigentes desses partidos, e as primeiras informações já começam a surgir. Josemir Anute, presidente do Patriotas no Acre, cravou em última conversa o destino mais provável: “Fusão”. Sem dar maiores detalhes, o dirigente fez mistério. Nos bastidores, uma fusão com o PTB é cogitada. Anute não comenta o assunto por enquanto.

Tive acesso a uma mensagem, supostamente enviada pelo presidente nacional do Patriotas Ovasco Resende aos núcleos estaduais: “Conversamos com PSC, SOLIDARIEDADE e PTB, e optamos pela fusão com o PTB, de onde nascerá um novo Partido, com possível mudança no nome e no número. Por motivos óbvios, teremos uma reestruturação Nacional e que vocês serão comunicados oportunamente”.

Anute se resguarda: “Estou aguardando o presidente nacional”. O outro envolvido, o PTB, através de seu presidente regional Serginho Petecão afirma desconhecer as tratativas: “Ainda não me falaram nada sobre esse assunto”.

Robson Aguiar, do PSC, confirma conversas com o Patriotas desde algum tempo: elas teriam acontecido entre abril e maio deste ano. No entanto, nenhum martelo foi batido. O Agir, comandado no Acre pelo professor David Hall, vai adiar a questão para depois das eleições. Mas parece que o assunto não amedronta a legenda, que desde as últimas eleições não alcançou a cláusula.

“Não está no radar nesse momento. Se fosse o caso, haveria de ser com um partido no mesmo patamar; se não, na prática, o que ocorrerá de fato é uma incorporação. Se for pra ser engolido, talvez seja melhor continuar existindo de maneira autônoma, até porque nós, desde 2018, não alcançamos a cláusula de barreira. Ficar sem tempo de TV e sem fundo partidário não é uma novidade. Já fazem 4 anos que isso é uma realidade para o Agir”.

Moisés Diniz, que está à frente do Solidariedade, disse que o assunto já é discutido internamente. Sobre uma possível fusão com o PROS, algo cogitado nos bastidores, foi enfático: “Preciso checar”. É porque, mesmo que as legendas anunciem fusão, continuam fora da cláusula. Informações preliminares dão conta de que o assunto é alvo de estudos internos.

Solino Matos, do Avante, contestou a informação dada em sites e me enviou uma informação da nacional de seu partido, comemorando a eleição de 7 deputados federais e, por conta do percentual de votação, o sucesso no alcance da cláusula de barreira.

“O Avante consolidou-se como uma das 13 legendas que ultrapassaram a cláusula de barreira nas eleições de 2022. A legenda chegou a marca de mais de 2,2 milhões de votos para deputado federal, o que representa 2.02% dos votos válidos no território nacional”, diz trecho da nota. A informação de que o Avante não ultrapassou a cláusula está no site do TSE. Solino prometeu verificar com calma a informação e manter contato comigo.

Sigo conversando com os demais dirigentes de sigla. Aos que, por algum motivo, não consegui contato, o Blog está aberto. Este espaço é nosso.

David Hall

Falando em David Hall, o professor comentou que deve tirar uma eleição sabática. Em 2024, não deve sair candidato. Mas não descarta a possibilidade de apoiar um aliado. Será que Dimas Sandas pode ser o próximo pré-candidato de 2024?

Dimas Sandas

Procurei o candidato ao Senado nas últimas eleições para falar sobre o assunto. Apesar de confirmar que pode disputar as eleições, não falou sobre cargo e cidade. Caso Dimas venha disputar a prefeitura, teremos desde já um grande número de postulantes. A roda das eleições nunca girou tão rápido.

Governo

É muito importante lembrar que não são apenas os cargos de 2024 que estão sendo discutidos. Já tem gente falando em 2026. Carroça na frente dos bois?

Aliás…

É importante também lembrar que muitos que falam no amanhã ainda nem se recuperaram do hoje. O baque foi grande para alguns nestas eleições. É preciso muito pé no chão, mas alguns políticos não sabem o que é isso.

Vem aí

Informações vindas do Palácio dão conta de uma nova reforma administrativa. Até o fim do ano, a matéria pode chegar na Aleac.

Novas secretarias

Das informações que já saíram na imprensa, a que é dada como certa é a criação de novas secretarias: da Mulher e do Emprego.

Consequentemente…

Se novas secretarias sairão do papel, consequentemente, novos cargos comissionados também devem sair.

R$ 80 milhões

É o valor que o Acre deseja captar na COP-27, que acontece em novembro no Egito. Ao todo, 17 projetos devem ser levados a solo egípcio.

Camilo Silva

Antecipando-se do pedido de expulsão do PSD, o prefeito de Plácido de Castro anunciou filiação no PP, do governador Gladson Cameli.

Continua trabalhando

No entanto, porém, contudo, todavia, um insider ligado ao PSD afirma que a legenda continua trabalhando no processo de expulsão.

Bate-rebate

– De acordo com o Money Times, Bolsonaro e Lula tiveram votação superestimada ou subestimada por pesquisas em, pelo menos, 18 estados e DF (…)

– (…) A publicação questiona, já no seu título: “O que esperar para o segundo turno?”

– Boa pergunta, Money Times!

– A última edição da coluna, que falou sobre o cavalo selado que Bolsonaro deixou passar, teve uma alta penetração dentro dos grupos bolsonaristas (…)

– (…) Por incrível que pareça, muita gente concordou (…)

– (…) Alguns comentários só reforçaram que o presidente fez, sim, o que devia ser feito. Ainda bem que não entrei nesse mérito.

– Eu falo do que entendo: comunicação e marketing. Das demais áreas, deixo para os seus devidos especialistas!

– Falando em comunicação, marketing, quem está trabalhando a todo vapor é o meu amigo Alderian Campos. Uma nova temporada do Dericast está saindo do forno!

– É muito importante lembrar que, neste domingo (30), o horário de votar é o mesmo do primeiro turno (…)

– (…) Na minha humilde opinião, isso poderia ser mais divulgado. Mas é somente a minha opinião.

– A PF indiciou Roberto Jefferson pela bagatela de quatro tentativas de homicídio. Quatro!

– Até o final desta campanha, muita coisa pode acontecer.