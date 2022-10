Blog do Ton: o fenômeno acreano que se repetiu pelo Brasil

Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Sergipe e Mato Grosso: esses são os estados que ficaram sem representantes esquerdistas na Câmara Federal.

Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, a bancada cresceu. O que nos deixa uma lição: lá no Rio, por exemplo, o governador Claudio Castro (PL) foi reeleito no primeiro turno. Em São Paulo, situação parecida: o favorito à disputa pelo governo é aliado de Bolsonaro. Mas a esquerda saiu forte.

Qual a desculpa para que o partido não tenha se saído bem no Acre?

Reeleitos

Em 14 estados, de acordo com dados do UOL, o índice de reeleitos nas bancadas federais ficou abaixo de 50%.

Renovação total

No Acre, a renovação foi de 100%, não considerando o mandato de 120 dias de Antônia Lúcia.

40%

É o percentual de estreantes na Câmara que foram alvos de ação ou investigação. Tem acreano na lista.

Venceu

Lula venceu o debate entre indecisos. Não sou eu que estou dizendo. É um levantamento AtlasIntel.

Não podem ser presos

Os candidatos que concorrem ao segundo turno não mais podem ser presos até que o pleito eleitoral se finalize.

Marina Silva

“Este é o momento de proteger a democracia”. Fala de Marina Silva em entrevista à Veja.

Petrônio Antunes

Comemorando mais um ano de vida, Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre, transformou o Acre em um verdadeiro canteiro de obras, e recebeu felicitações de diversos líderes do Acre.

Alan Rick

“Um dos mais competentes secretários desta gestão. Quero aqui dizer da minha gratidão de poder contar com sua parceria e dedicação para levarmos melhores condições de vida para a nossa população. A Casa de Apoio ao Produtor Rural em Porto Acre é um exemplo, as rampas e escadarias do Porto da cidade estão com as obras em andamento, o Porto do Caeté em Sena também está em obras. São tantas realizações. Que Deus te abençoe, meu amigo, e que conceda muita saúde para que possamos realizar ainda mais pelo nosso povo!”.

Marcio Bittar

“O Petrônio é alguém que engradece qualquer equipe. O Gladson está de parabéns por ter escolhido alguém como ele, que me deu segurança para destinar recursos ao Deracre. Isso porque eu vi que ele realmente executa, ele quer ver as obras prontas, vai atrás, é uma das pessoas que me dá conforto, segurança, de buscar mais recursos, sabendo à frente existe uma pessoa que não mede esforços para transformar aqueles recursos em obras, emprego e renda”.

Douglas Pereira

Presidente do União Brasil em Marechal Thaumaturgo, o militante político Douglas Pereira pode até não ter mandato, mas é um líder local forte, inteligente e articulado. Qualquer tentativa de tomada do União Brasil já nasce com grandes chances de não prosperar.